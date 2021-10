Chord Melukis Senja - Budi Doremi dari Kunci Gitar C, Lengkap dengan Video Klipnya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Meluki Senja yang dinyanyikan oleh Budi Doremi.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Haruskah Aku Mati - Woro Widowati: Aku Sekuat Hati Bertahan

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Hitam Putih - Fourtwnty, Kunci dari G: Bagai Langit dan Bumi

Melukis Senja - Budi Doremi

[Intro] C



C

Aku mengerti.. perjalanan hidup

F

Yang kini kau lalui

G

Ku berharap.. meski berat

C

Kau tak merasa sendiri

A

Kau telah berjuang

Dm

Menaklukan hari-harimu yang tak mudah..

F G C

Biar ku menemanimu membasuh lelahmu..



[Chorus]



F

Izinkan ku lukis senja

G Em

Mengukir namamu disana

A Dm

Mendengar kamu bercerita

G C

Menangis tertawa..



F

Biar ku lukis malam

G Em

Bawa kamu bintang-bintang

A Dm

Tuk temanimu yang terluka

G C

Hingga kau bahagia..



C

Aku disini.. walau letih

F

Coba lagi jangan berhenti

G

Ku berharap.. meski berat

C

Kau tak merasa sendiri

A

Kau telah berjuang



Dm

Menaklukan hari-harimu yang tak mudah

F G C

Biar ku menemanimu membasuh lelahmu..



[Chorus]



F

Izinkan ku lukis senja

G Em

Mengukir namamu disana

A Dm

Mendengar kamu bercerita

G C

Menangis tertawa..



F

Biar ku lukis malam

G Em

Bawa kamu bintang-bintang

A Dm

Tuk temanimu yang terluka

G Am C F

Hingga kau bahagia..aa.. haa..ha..

Am C F G

Ha..aa.. haa..ha..



[Chorus]



F

Izinkan ku lukis senja

G Em

Mengukir namamu di sana

A Dm

Mendengar kamu bercerita

G C

Menangis tertawa..



F

Biar ku lukis malam

G Em

Bawa kamu bintang-bintang

A Dm

Tuk temanimu yang terluka

G Am

Hingga kau bahagia..

G F Em Dm

Tuk temanimu yang terluka

G C

Hingga kau bahagia..

(Tribunnews.com)