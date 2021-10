PROFIL Lyodra Ginting, Satu-satunya Wakil Indonesia di MTV Europe Music Award (EMA) 2021

TRIBUNNEWS.COM - Simak profil penyanyi Lyodra Ginting dalam artikel berikut ini.

Diketahui musisi Lyodra menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia di ajang bergengsi MTV Europe Music Awards (EMA) 2021.

Ia menjadi musisi perempuan dari Indonesia yang masuk nominasi MTV EMA 2021.

Lyodra masuk nominasi di kategori Best Southeast Asia Act.

Kabar membanggakan itu dibagikan Lyodra melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @lyodraofficial.

"I'm so happy to announce that I'm an EMA Nominee! Head on over to mtvema.com now and to vote!" tulis Lyodra.

Lantas siapakah Lyodra Ginting?

Lyodra merupakan juara ajang pencarian bakat Indonesia Idol musim kesepuluh.

Ia lahir di Medan pada 21 Juni 2003 lalu.

Lyodra Ginting baru saja merilis album perdana yang diberi nama 'Lyodra'. (istimewa)

Lahir dari pasangan Simar Ginting dan Natalia Johana Beru Tarigan, bakat bernyanyi Lyodra sudah muncul sejak kecil.