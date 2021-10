Chord Gitar In My Mind - Lyn Lapid: People Say I'm Quiet Most of the Time, If Only You Knew

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu In My Mind oleh Lyn Lapid.

Chord Gitar In My Mind - Lyn Lapid

[Intro]

Cmaj7 Dm



Cmaj7 Dm

Quiet as the city air on a summer night after it rains

Cmaj7

Faster than a bolt of lightning

Dm

The speed of a Japanese bullet train (Train)

Cmaj7 Dm

And you know, it's always trying to stay awake (Stay awake)

Cmaj7

Oh, but darling, running ain't enough to escape from

Dm

The monsters in my brain (In my brain)





[Chorus]

Am Dm F

People say I'm quiet most of the time

Fm Cmaj7

If only you knew what goes on in my mind (Mind)

Dm

(If only you knew, if only you knew)

Cmaj7

What goes on in my mind (Mind)

Dm F

(If only you knew, if only you knew)





[Verse 2]

Cmaj7

2 in the morning, I'm lying awake

Dm

These thoughts in my brain, they come out to play



I'm replaying gumball to keep 'em away

Cmaj7

Deep in the silence, may end up violent

Dm

What an anomaly, what is so wrong with me? (Me)





[Chorus]

Am Dm F

People say I'm quiet most of the time

Fm Cmaj7

If only you knew what goes on in my mind (Mind)

Dm

(If only you knew, if only you knew)

Cmaj7

What goes on in my mind (Mind)

Dm

(If only you knew, if only you knew)





[Outro]

(Every 2 lines are sung together)

Cmaj7

(If only you knew, if only you knew)



What goes on in my, what goes on in my

Dm

(If only you knew, if only you knew)



What goes on in my mind

Cmaj7

(If only you knew, if only you knew)



What goes on in my, what goes on in my

Dm Cmaj7

(If only you knew, if only you knew)



What goes on in my, what goes on in my mind

