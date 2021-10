Chord Gitar Lagu Melepasmu - Drive, Kunci Mudah Dimainkan: Semakin Ku Menyayangimu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu berjudul Melepasmu yang dipopulerkan oleh Drive.

Lagu Melepasmu resmi dirilis pertama kali pada tahun 2008, lalu.

Hingga Minggu (24/10/2021) video klip lagu ini telah ditonton lebih dari 47 juta kali di YouTube Emotion Entertainment.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Melepasmu - Drive:

[intro]

Am C-F

G-Am C-F 3x



G Dm

tak mungkin menyalahkan waktu

G F

tak mungkin menyalahkan keadaan

G Dm

kau datang di saat membutuhkanmu

G F

dari masalah hidupku bersamanya



reff:

G C G

semakin ku menyayangimu

Dm Am G

semakin ku harus melepasmu dari hidupku

C G Dm

tak ingin lukai hatimu lebih dari ini

Am G

kita tak mungkin trus bersama

Am C-F



G Dm

satu saat nanti kau kan dapatkan

G F

seorang yang akan dampingi hidupmu

G Dm

biarkan ini menjadi kenangan

G F G

dua hati yang tak pernah menyatu





[interlude]



Am G



C G Dm Am



[chorus]

C G

semakin ku menyayangimu

Dm Am G

semakin ku harus melepasmu dari hidupku

C G Dm

tak ingin lukai hatimu lebih dari ini

Am G

kita tak mungkin trus bersama

G# A#

maafkan aku yang membiarkanmu

G# A#

masuk ke dalam hidupku ini

Fm Gm G#

maafkan aku yang harus melepasmu

G

walau ku tak ingin





Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Katakanlah - Drive: Aku Merindukan Kamu yang Dulu

Baca juga: Chord Gitar Penantian - Armada, Kunci Mudah Dimainkan: Penantian Ini Teramatlah Panjang

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Putri Iklan - ST12 : Aku Bergetar di Sentuh Dia