Chord Gitar Lagu Pelan-Pelan Saja - Kotak, Kunci dari C: Lepaskanlah Ikatanmu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu berjudul Pelan-Pelan Saja yang dipopulerkan oleh grub band, Kotak.

Lagu ini termasuk dalam album Kotak yang bertajuk Energi.

Album tersebut dirilis pada tahun 2010 oleh label Warner Music Group.

Hingga Minggu (24/10/2021) video klip lagu ini telah ditonton lebih dari 30 juta kali di YouTube KOTAKBandOFFICIAL.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Pelan-Pelan Saja - Kotak:

Intro : C C -G

C -Em F -F

C Em F G

Ku tau kamu pasti rasa

C F G

Apa yang ku rasa

C Em F G

Ku tau cepat atau lambat

Am Dm G

Kamu kan mengerti

C Em F G

Ha ti bila dipaksakan

C F G

Pasti takkan baik

C Em F G

Pantasnya kamu mencintai

Am Dm E Am -G

Yang juga cintai di rimu

F G

Cinta kamu

Reff I

F G C

Lepaskanlah ikatanmu

Dm G C Em

Dengan aku biar kamu senang

F G C Am

Bila berat…melupakan aku

F Dm C

Pelan pelan saja

Int. C F

C Em F G

Tak ada niat menyakiti

C F G

Inilah hatiku

C Em F G

Pantasnya kamu mencintai

Am Dm E Am -G

Yang juga cintai dirimu

F G

Cinta kamu

Kembali ke Reff

Musik : Am G F E

Am G F E

Am G F - Em

Dm G C

pelan-pelan saja

F G C

Lepaskanlah ikatanmu

Dm G C

Dengan aku biar kamu senang

-Em F G C -G/B Am

Bila berat melupakan a ku

Dm Em F -C

Pelan pelan saja

Dm G C

Pelan pelan saja

F

Lepaskan aku

C

Lepaskan aku

F

Lepaskan aku

F F C

pelan-pelan saja

