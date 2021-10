Chord Buih Jadi Permadani - Exist, Dinginnya Angin Malam Ini Menyapa Tubuhku

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu dan chord gitar Buih Jadi Permadani dari Exist.

Chord Gitar Buih Jadi Permadani - Exist

Capo di fret 2

[Intro] Em Am B G-D Em

Em-F#m-G-Am-D B C

D Em D

C Em

Em Am B

Dinginnya angin.. malam ini

Em

menyapa tubuhku

D-Em Am

namun tidak dapat

B

dinginkan panasnya

Em D C Em

hatiku ini

Em Am

terasa terhempasnya

B Em

kelakianku ini dengan sikapmu

D-Em Am

apakah karna aku

B

insan kekurangan

Em D Em D

mudahnya kau mainkan

[Chorus]

Em Am

mungkinkah diri ini

D G

dapat merubah buih yang memutih

C - Bm

menjadi permadani

Am

seperti pinta yang kau ucap

D Em D Em

dalam janji cinta

Em Am

juga mustahil bagiku

D

menggapai bintang dilangit

G

siapalah diriku

C - Bm

hanya insan biasa

Am C

semua itu sungguh aku

B

tiada mampu

C D Em Am

Salah aku juga karna jatuh cinta

C D Em

insan sepertimu seanggun bidadari

C D Em Am

seharusnya aku cerminkan diriku

Am Bm C B

sebelum tirai hati.. aku buka

Em

untuk mencintaimu

[Interlude] Am-G Em D Em G Em D Em

Am B Em C

D C B Em-G-D Em

[Chorus]

Em Am

mungkinkah diri ini

D G

dapat merubah buih yang memutih

C - Bm

menjadi permadani

Am

seperti pinta yang kau ucap

D Em D Em

dalam janji cinta

Em Am

juga mustahil bagiku

D

menggapai bintang dilangit

G

siapalah diriku

C - Bm

hanya insan biasa

Am C

semua itu sungguh aku

B C-B

tiada mampu

C D Em Am

Salah aku juga karna jatuh cinta

C D Em

insan sepertimu seanggun bidadari

C D Em Am

seharusnya aku cerminkan diriku

Am Bm C B

sebelum tirai hati.. aku buka

Em D C Em

untuk mencintaimu

[Outro] Em Am D G Em

Em Am B Em

