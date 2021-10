Chord Gitar Takeaway - The Chainsmokers & Illenium feat Lennon Stella: Your Heart for Takeaway

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Takeaway - The Chainsmokers & Illenium feat Lennon Stella.

The Chainsmokers mengunggah video klip dari lagu ini di kanal YouTube-nya pada 24 Juli 2019.

Selengkapnya, simak chord gitar berikut ini.

Chord Gitar Takeaway - The Chainsmokers & Illenium feat Lennon Stella

[Intro]



Am F C Em

Your heart for takeaway yeah yeah yeah yeah yeah

Am F C G

Your heart for takeaway yeah yeah yeah yeah yeah

Am F C Em

Your heart for takeaway yeah yeah

Am F C G

Your heart for takeaway yeah yeah yeah yeah yeah





[Verse 1]



Am F C G

Hey hey hey, where do you think you're going

Am F C G

It's so late late late, what's wrong

Am F C G

I said I can't stay, do I have to give a reason

Am F C G

It's just me me me, it's what I want

Am F C Em

So how did we get here, three weeks now, we been so caught up

Am F C

Better if we do this on our own





[Bridge 1]

Am F C Em

Before I love you na na na, I'm gonna leave you na na na

Am F C G

Before I'm someone you leave behind, I'll break your heart so you don't break mine

Am F C Em

Before I love you na na na, I'm gonna leave you na na na

Am F C G

Even if I'm not here to stay, I still want your heart





[Chorus 1]

Am F C Em

Your heart for takeaway yeah yeah yeah yeah yeah

Am F C G

Your heart for takeaway yeah yeah yeah yeah yeah

Am F C Em

Your heart for takeaway yeah yeah

Am F C G

Your heart for takeaway yeah yeah yeah yeah yeah



Your heart for takeaway





[Interlude]



Am F C Em Am F C G x2





[Verse 2]



Am F C G

Fate fate fate, is that what came between us

Am F C G

Or did we do this on our own

Am F C G

So how did we get here, I'm asking myself why I'm so caught up

Am F C G

Better if we do this on our own





[Bridge 2]



Am F C Em

Before I love you na na na, I'm gonna leave you na na na

Am F C G

Before I'm someone you leave behind, I'll break your heart so you don't break mine

Am F C Em

Before I love you na na na, I'm gonna leave you na na na

Am F C G

Even if I'm not here to stay, I still want your heart





[Chorus 2]



Am F C Em

Your heart for takeaway yeah yeah yeah yeah yeah

Am F C G

Your heart for takeaway yeah yeah yeah yeah yeah

Am F C Em

Your heart for takeaway yeah yeah

Am F C G

Your heart for takeaway yeah yeah yeah yeah yeah





[Bridge 3]



Am F C Em

Before I love you na na na, I'm gonna leave you na na na

Am F C G

Before I'm someone you leave behind, I'll break your heart so you don't break mine

Am F C Em

Before I love you na na na, I'm gonna leave you na na na

Am F C G

Even if I'm not here to stay, I still want your heart

