Sinopsis Homefront, Aksi Jason Statham Melawan James Franco Demi Selamatkan Izabela Vidovic

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis film Homefront yang akan tayang Senin (25/10/2021) ini pukul 21.00 WIB.

Melansir dari IMDb, Homefront adalah film action, kriminal, dan thriller garapan sutradara Gary Fleder.

Naskah film ini ditulis oleh Sylvester Stallone dan Chuck Logan.

Artis dan aktor yang membintangi film ini di antaranya Jason Statham, James Franco, dan Winona Ryder.

Studio produksi film ini adalah Open Road Films (II), Endgame Entertainment, dan Millenium Films.

Film Homefront pertama rilis pada 27 November 2021 di Amerika Serikat.

Pendapatan film ini diperkirakan mencapai lebih dari 48 juta dollar AS pada 2013.

Homefront dijadwalkan akan tayang ulang di Trans TV malam ini pukul 21.00 WIB.

Sinopsis Film Homefront

Melansir dari IMDb, film Homefront menceritakan tentang kehidupan Phil Broker (Jason Statham) dan putrinya Maddy (Izabela Vidovic) yang berusia sepuluh tahun.