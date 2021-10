Chord Gitar Akhirnya Ku Menemukanmu - Naff: Ku Berharap Engkaulah, Jawaban Segala Risau Hatiku

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Akhirnya Ku Menemukanmu yang dipopulerkan oleh grup band Naff.

Lagu Akhirnya Ku Menemukanmu masuk ke dalam album Naff yang bertajuk Isyarat Hati.

Album tersebut dirilis pada tahun 2006, silam.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Akhirnya Ku Menemukanmu - Naff

Intro : F C F C



[verse]

F C

akhirnya ku menemukanmu

F C

saat hati ini mulai merapuh



F C

akhirnya ku menemukanmu

F C

saat raga ini ingin berlabuh



[bridge]

Am Em

kuberharap engkaulah

F C G

jawaban segala risau hatiku

Am Em F

dan biarkan diriku mencintaimu

G

hingga ujung usiaku



Reff:

Am Em

jika nanti kusanding dirimu

F C G

miliki aku dengan segala kelemahanku

Am Em

dan bila nanti engkau di sampingku

F G

jangan pernah letih tuk mencintaiku



[back to verse]



[back to bridge]



Musik : Am F C G ( 2x )



Reff:

Am Em

jika nanti kusanding dirimu

F C G

miliki aku dengan segala kelemahanku

Am Em

dan bila nanti engkau di sampingku

F G

jangan pernah letih tuk mencintaiku



Am Em

jika nanti kusanding dirimu

F C G

miliki aku dengan segala kelemahanku

Am Em

dan bila nanti engkau di sampingku

F G

jangan pernah letih tuk mencintaiku



F C

akhirnya ku menemukanmu

(Tribunnews.com)