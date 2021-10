Idap Bipolar, Marshanda Pernah Tak Tidur Selama 14 Hari, Imbas Stop Obat Mendadak

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Artis Marshanda mengidap bipolar. Melalui proses panjang, ia telah menerima kenyataan tentang gangguan kesehatan mental yang dialaminya.

Pada bipolar dikenal dengan dua fase yaitu pertama manik. Pengidap merasa sangat bersemangat dan penuh energi.

Lalu ada fase depresif, pengidap akan merasa sangat down sehingga tidak bisa beraktivitas seperti biasa.

"Fase manik energinya parah. Aku pernah waktu masih umur 20 tahun, 14 hari aku enggak tidur. Karena aku stop obat mendadak," ungkapnya dikutip Tribunnews, Rabu (27/10/2021).

Lewat kanal YouTube MAIA ALELDUL TV, Marshanda pun awalnya tidak mau menerima diagnosis yang diberikan pihak profesional. Setidaknya hal ini terjadi selama empat tahun.

Baca juga: Marshanda Belum Bisa Menjelaskan Sakit Bipolar yang Dialaminya Pada Sang Anak

Baca juga: Marshanda Pernah Merasa sebagai Anak yang Tak Diinginkan, Sempat Pertanyakan Itu ke Orangtua

"Jadi aku denial-nya lama banget empat tahun, sampai akhirnya aku membuka hati untuk mencari tahu apa itu bipolar 'oh pantesan aku gini, pantesan aku gitu'," katanya lagi.

Namun seiring berjalannya waktu, Marshanda pun merasa butuh lebih jauh informasi tentang gangguan mental yang diidapnya.

Baca juga: Betah Menjomblo 2 Tahun, Marshanda Ungkap Alasan Belum Miliki Pasangan

Ia pun mulai mencoba menerima kenyataan. Marshanda pun merasa setelah penerimaan tersebut, banyak hal positif yang diterima. Salah satunya memahami jika dirinya hanyalah manusia biasa.

"Lama-lama bikin aku menjadi rendah hati loh punya penyakit bipolar itu. Aku sekolah, aku syuting, aku bahagia sama hidup aku, aku cheerfull, ceria. Jadi kayak mesin gitu tapi dengan adanya bipolar, Allah ngajarin aku kalau aku cuma manusia biasa," kata Marshanda lagi.

Dari bipolar, Marshanda pun merasa jika manusia tidak lah sempurna. Manusia punya kelebihan dan kekurangan.

"Kamu juga punya kelemahan, bukan berarti cacat. You just not perfect and it's okay," pungkasnya