Aurelie Moeremans saat ditemui di Jakarta Selatan.Kisah di Film Story Of Dinda Pengaruhi Kisah Asmara Aurelie Moeremans, Putuskan Pacar, Merasa Toxic

Laporan Wartawan Wartakotaive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bintang film Aurelie Moeremans kembali menerima tawaran akting membintangi sebuah film, setelah terhenti karena adanya pandemi.

Aurelie Moeremans menerima tawaran Angga Dwimas Sasongko dari rumah produksi Visinema Pictures, untuk memerankan karakter Dinda dalam film bertajuk 'Story of Dinda: Second Chance of Happiness'.

Aurelie Moeremans senang bisa bergabung dalam film Story of Dinda: Second Chance of Happiness, karya dari sutradara Ginanti Rona.

Film Story of Dinda: Second Chance of Happiness merupakan spint of dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI).

Aurelie Moeremans (tangkap layar youtube)

"Aku senang banget gabung disini karena seru dan berdampak sekali ceritanya ke kehidupan aku," kata Aurelie Moeremans dalam wawancara virtual, Selasa (26/10/2021).

Wanita 28 tahun itu menyebut kalau karakter Dinda adalah manajer dari grup band Arah, yang suka atau hobi musik dan bermain alat musik, yang juga memiliki cita-cita sebagai produser musik.

"Dinda itu mudah bergaul, dia sangat perhatian, bikin semua orang nyaman didekatnya, tapi dia sering terjebak dalam toxic releationsip," ucapnya.

Jalan cerita film Story of Dinda: Second Chance of Happiness diakui mantan kekasih Marcello Tahitoe itu, menjadi pendewasaan diri untuk dirinya juga.

"Jadi film ini gambarannya adalah proses pendewasaan Dinda. Bagaimana Dinda bisa keluar dari toxic releationsip," ungkapnya.