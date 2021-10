Tukul Arwana dan Raffi Ahmad dalam acara 'Tukul One Man Show' Indonesiar. Tukul Arwana Sedih, Sampai Menangis Kangen Tampil di TV

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tukul Arwana sedih karena absen dari dunia entertainment akibat sakit yang dialaminya.

Kini dirinya sangat rindu akan pekerjaannya itu. Kesedihan Tukul terlihat kala ia menonton tayangan saat dirinya membawakan program acara.

"Iya, jadi benar-benar saat dikasih videonya awal-awal pas di programnya beliau, beliau nangis, beliau sedih," kata manajer Tukul Areana, Rizki Kimon, saat ditemui di Kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (26/10/2021).

Kendati demikian, Tukul tak larut dalam kesedihan. Bahkan, komedian 58 tahun ini tertawa saat ditunjukan tayangan dirinya ketika menjadi pembawa acara.

"Kalau sekarang malah dia pengin nonton, malah ketawa-ketawa kalau saya kasih video pas dia jadi host," ujar Kimon.

Disinggung soal Tukul Arwana kembali bekerja, Rizki Kimon mengaku suami almarhumah Susianti ini akan beristirahat selama enam bulan untuk memulihkan kondisinya.

"Oh iya untuk job offair, on air sudah pasti mungkin sampai beliau recovery. Sampai enam bulan ke depan kita akan off dulu. Sampai benar-benar mas Tukul sembuh total," ungkap Rizki Kimon.

Sebelumnya, Tukul Arwana dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasinal (RS PON), Cawang, Jakarta Timur untuk di operasi karena mengalami pendarahan di otak pada 22 September 2021.

Setelah di operasi, dokter mengatakan terdapat pendarahan yang terjadi di otak dan kemungkinan karena hipertensi.

Kini, kondisi Tukul Arwana kian membaik, dan pada 16 Oktober Tukul sudah kembali ke rumahnya.

Dengan catatan, Tukul harus rutin untuk cek up atau menjalani sejumlah terapi.