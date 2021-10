Chord Gitar dan Lirik Lagu Selepas Kau Pergi - La Luna: Dirimu Begitu, Berarti Untukku

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord dan lirik lagu Selepas Kau Pergi yang dipopulerkan oleh La luna.

Lagu ini sangat cocok untuk seseorang yang harus berpisah meski masih saling mencintai.

Lagu Selepas Kau Pergi bercerita tentang seseorang yang ditinggalkan oleh sang kekasih dan tidak belum dapat pindah ke lain hati.

Lagu ini merupakan satu diantara hits yang membuat La Luna semakindikenal oleh masyarakat.

Berikut chord gitar lengkap beserta lirik lagu Selepas Kau Pergi - La Luna:

Intro: C

C

Selepas kau pergi

Dm

Tinggallah disini ku sendiri

G F

Kumerasakan sesuatu

C

Yang t`lah hilang di dalam hidupku

C

Dalam lubuk hatimu

Dm

Ku yakin kaupun sebenarnya tak

G F

Inginkan lepas dariku

C

Tahukah kau kini ku terluka

Reff:

Dm G

Bantu aku membencimu

Am F

Ku terlalu mencintaimu

G

Dirimu begitu...

C

Berati untukku...

C

Kau telah mencinta

Dm

Dan dicintai kekasihmu

G F

Ini tak adil bagiku

C

Hilanglah damba tinggallah hampa

Back to Reff

Musik: Am Dm G C (3x) Am Dm G

Back to Reff

Dm G

Lupakanku dalam tidurmu

Am F

Yang pernah mencintaimu

G

Kau memang tercipta

C

Bukanlah untukku

C

Selepas kau pergi

Dm

Tinggallah disini ku sendiri

G F

Kumerasakan sesuatu

C

Yang telah hilang di dalam hidupku

C

Lala...la..la...lala (*)

