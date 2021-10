Chord Pemuda - Chaseiro: Bersatulah Semua Seperti Dahulu

TRIBUNNEWS.COM - "Bersatulah Semua Seperti Dahulu" Itulah sepenggal lirik dari lagu milik Chaseiro yang berjudul Pemuda.

Lagu ini termuat di album pertama Chaseiro yang dirilis pada 1979 yang bertajuk Pemuda.

Lagu Pemuda tersebut diciptakan oleh Chandra Darusman, pentolan dari Chaseiro.

Lagu Pemuda ini sukses menjadi hits besar dari Chaseiro dan masuk dalam daftar '150 Lagu Terbaik' Indonesia versi Rolling Stone.

Berikut chord Pemuda dari Chaseiro

[Intro] G C E A [Verse 1] D G Pemuda, kemana langkahmu menuju C Bm A Apa yang membuat engkau ragu A D G Tujuan sejati menunggumu sudah A D Tetaplah pada pendirian semula [Verse 2] F#m Bm Dimana artinya berjuang E Tanpa sesuatu pengorbanan C#m Bm A Kemana arti rasa satu itu [Chorus] A D G A D Bersatulah semua seperti dahulu A D G Lihatlah kemuka Bm D E A Keinginan luhur kan terjangkau semua [Chorus] A D G A D Bersatulah semua seperti dahulu A D G Lihatlah kemuka Bm D E A Keinginan luhur kan terjangkau semua [Interlude] D C#m Bm F#m E A [Verse 1] D G Pemuda, mengapa wajahmu tersirat C Bm A Dengan pena yang bertinta belang A D G Cerminan tindakan akan perpecahan A D Bersihkanlah nodamu semua [Verse 2] F#m Bm Masa depan yang akan tiba E Menuntut bukannya nuansa C#m Bm A Yang selalu menabirimu pemuda [Chorus] A D G A D Bersatulah semua seperti dahulu A D G Lihatlah kemuka Bm D E A Keinginan luhur kan terjangkau semua [Outro] A D G A D La la la la la la la la la la la la A D G La la la la la la Bm D E A La la la la la la la la la la laaa

