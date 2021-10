Chord Gitar LDR - Raisa: Seandainya Jarak Tiada Berarti akan Kuarungi Ruang dan Waktu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu LDR yang dinyanyikan oleh Raisa Andriana.

Lagu ini dirilis pada tahun 2013.

Lagu LDR termasuk dalam single album bertajuk Heart to Heart.

Musik video LDR telah ditonton lebih dari 22 juta kali di YouTube hingga Kamis (28/10/2021).

Chord Gitar dan Lirik Lagu LDR - Raisa:

[Intro]

B A G#m Em/G

B A

Kuteringat dalam lamunan

G#m Em/G

Rasa sentuhan jemari tanganmu

B A

Kuteringat walau telah pudar

G#m Em/G

Suara tawamu, sungguh kurindu

E D#m C#m

Tanpamu langit tak berbintang

D#m E D#m A F#

Tanpamu hampa yang kurasa

B E

Seandainya jarak tiada berarti

C#m D#m A F#

Akan kuarungi ruang dan waktu dalam sekejap saja

B E

Seandainya sang waktu dapat mengerti

C#m D#m

Takkan ada rindu yang terus mengganggu

A F# B

Kau akan kembali bersamaku

B A G#m Em/G

B A

Kuteringat walau telah pudar

G#m Em/G

Suara tawamu, sungguh kurindu

E D#m C#m

Tanpamu langit tak berbintang

D#m E D#m A F#

Tanpamu hampa yang kurasa

B E

Seandainya jarak tiada berarti

C#m D#m A F#

Akan kuarungi ruang dan waktu dalam sekejap saja

B E

Seandainya sang waktu dapat mengerti

C#m D#m

Takkan ada rindu yang terus mengganggu

A F# C#

Kau akan kembali bersamaku

G#m G#mM7/G

Terbit dan tenggelamnya mentari

E D#m

Membawamu lebih dekat

C#m D#m E

Denganmu langitku berbintang

D#m C#m D#m A G#

Denganmu sempurna kurasa

C# F#

Seandainya jarak tiada berarti

D#m Fm F# G#

Akan kuarungi ruang dan waktu dalam sekejap saja

C# F#

Seandainya sang waktu dapat mengerti

D#m Fm

Takkan ada rindu yang terus mengganggu

F# G# C#

Kau akan kembali bersamaku

F#

(Seandainya jarak tiada berarti)

D#m Fm F# G#

Akan kuarungi ruang dan waktu dalam sekejap saja

C# F#

Seandainya sang waktu dapat mengerti

D#m Fm

Takkan ada rindu yang terus mengganggu

F# G# C#

Kau akan kembali bersamaku

[Outro]

C# B A#m F#m/A C#

(Tribunnews.com)