Chord Gitar Haruskah Ku Mati - Ada Band: Bagaimana Mestinya Membuatmu Jatuh Hati Kepadaku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Haruskah Ku Mati yang dinyanyikan oleh Ada Band.

Lagu ini dirilis pada tahun 2006.

Lagu Haruskah Ku Mati termasuk dalam single album bertajuk Romantic Rhapsody.

Musik video Haruskah Ku Mati telah ditonton lebih dari 25 juta kali di YouTube hingga Rabu (27/10/2021).

Chord Gitar dan Lirik Lagu Haruskah Ku Mati - Ada Band:

D F# Bm A

Bagaimana mestinya

G F#m Em A

Membuatmu jatuh hati kepadaku

D F# Bm A

T’lah kutuliskan sejuta puisi

G F#m Em F#

Meyakinkanmu membalas cintaku

Reff:

B D#m E D#m

Haruskah ku mati karenamu

C#m G# C#m F#

Terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu

B D#m E D#m

Haruskah kurelakan hidupku

C#m G# C#m F# D#m

Hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku

G# C#m

Hentikan denyut nadi jantungku

E D#m G#

Tanpa kau tahu betapa suci hatiku

C#m F# B A

Untuk memilikimu

D F# Bm A

Adakah keikhlasan

G F#m Em A

Dalam palung jiwamu… mengetukmu

D F# Bm A

Ajarkanmu bahasa perasaan

G F#m Em F#

Hingga hatimu tak lagi membeku

Reff:

B D#m E D#m

Haruskah ku mati karenamu

C#m G# C#m F#

Terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu

B D#m E D#m

Haruskah kurelakan hidupku

C#m G# C#m F# D#m

Hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku

G# C#m

Hentikan denyut nadi jantungku

E D#m G#

Tanpa kau tahu betapa suci hatiku

C#m F# B

Untuk memilikimu

G F#m Bm

Tiadakah ruang di hatimu untukku

Em F#m G A

Yang mungkin bisa ‘tuk kusinggahi

G F#m Bm

Hanya sekedar penyejuk di saat ku layu

C A

Ku s’lalu menantimu hingga akhir masa

Interlude: A# C Am Dm G C F Am

A# Am Dm D# C F#

Back To: Reff

(Tribunnews.com)