Doanya Terkabul, Azriel Rekam Momen Keakraban Anang Hermansyah dan Raul Lemos 

TRIBUNNEWS.COM - Doa dan impian Azriel Hermansyah akhirnya terwujud, mempertemukan keluarga Anang Hermansyah dengan keluarga Raul Lemos.

Ya, keluarga Raul Lemos dan Krisdayanti akhirnya bertemu dengan keluarga Anang Hermansyah dan Ashanty pada Selasa (26/10/2021) malam.

Pertemuan dua keluarga itu diinisiasi oleh Atta Halilintar, suami Aurel Hermansyah.

Pascamenikah dengan Aurel Hermansyah, Youtuber sekaligus pengusaha Atta Halilintar memang punya tujuan mulia.

Yakni ingin merekatkan kembali hubungan keluarga Anang Hermansyah dengan keluarga Raul Lemos yang sempat merenggang.

Karenanya, Atta pun mengundang Raul Lemos bersama Krisdayanti serta Anang Hermansyah dan Ashanty untuk makan malam bersama.

Kolase Tribun Seleb (Kolase Tribun Seleb)

Dikutip TribunnewsBogor.com dari laman Instagram-nya, Atta Halilintar membagikan momen bahagia pertemuan keluarga Raul Lemos dan Anang Hermansyah.

Mengaku bahagia, Atta nyatanya menyebut masih ada yang kurang dalam pertemuan tersebut.

Yaitu keluarganya, Gen Halilintar yang masih belum bisa bergabung di pertemuan dua keluarga besar itu.

"Malam yang Indah

The Atta Family, The Hermansyah, The Lemos.

Tinggal tambah Gen Halilintar Seruu ini