HiVi Akan Rilis Single Terbaru di November 2021, Febrian Nindyo Bocorkan Isinya 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Febrian Nindyo Purbowiseso gitaris HiVi memngabarkan bandnya akan segaea merilis single pada November 2021.

Dia memberi sedikit bocoran kalau single ini merupakan suatu project kolaborasi.

"Sekarang HiVi sedang mempersiapkan karya, karya kolaborasi yang pasti akan menyenangkan buat temen-temen, khususnya temen-temen yang sudah merindukan karya HiVi," kata Nindyo kepada Tribunnews di Plaza Senayan, Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Single ini akan dirilis mulai November sebagai lagu awalan dari album ke-4 HiVi.

"Karya kolaborasi ini jenjangnya panjang jadi bulan depan akan ada single, single, yang kemudian akan ada album," ungkapnya.

Setelah dirilis single terbaru HiVi di November nanti, band pop beranggotakan 4 orang ini akan kembali merilis single-single selanjutnya hingga tahun depan.

Febrian Nindyo saat ditemui di Plaza Senayan, Jakarta, Rabu (27/10/2021). (TRIBUNNEWS.COM/ALIVIO)

Selain itu, baru-baru ini HiVi juga turut terlibat dengan project kolaborasi bersama Laleilmanino bertajuk Svara (Perjalanan Bermakna di Balik Nada) yang tayang eklusif di platform JOOX.

"Bulan depan (rilisnya), mulai tahun ini sampai tahun depan itu akan ada beberapa karya Hibi yang temen-temen bisa nikmati salah satunya dari Svara ini," tutur Nindyo.

Untuk tanggal rilisnya, Nindyo hanya membeberkan akan dirilis pada awal November 2021.

"Nanti di awal November rilisnya," tandas ayah satu anak ini.

Sebagai tambahan, Grup musik HiVi menjadi satu di antara band terkenal yang digandrungi anak muda sampai saat ini.

Terbentuk pada 2009, HiVi awalnya digawangi oleh Ilham Aditama, Febrian Nindyo, Ezra Mandira, dan Dalila Azkadiputri. Namun pada Maret 2016, Dalila memilih untuk hengkang dan posisinya sebagai vokalis digantikan oleh Neida Aleida.

Memilih genre pop, HiVi telah melahirkan tiga album yang bertajuk Say Hi! To HiVi!, Kereta Kencan dan Ceritera.

HiVi juga telah merilis beberapa single. Lagu-lagu HiVi dikenal enak didengar dan digandrungi para pecinta musik Tanah Air. Beberapa lagunya pun menjadi OST untuk sebuah film.