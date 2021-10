Spoiler One Piece 1030: Orochi Perintahkan Kanjuro Lukis Iblis Api, Law dan Kid Tumbangkan Big Mom

TRIBUNNEWS.COM - Spoiler manga One Piece chapter 1030 dari Arlong Park Forums telah diunggah di Reddit.

One Piece 1030 diberi judul "Echoes the impermanence of all things", atau dalam bahasa Indonesia bermakna "Menggemakan ketidakkekalan segala sesuatu".

Judul tersebut merupakan bagian dari syair pembuka Heike Monogatari, yang kalimat lengkapnya adalah "Suara lonceng Gion Shōja menggemakan ketidakkekalan segala sesuatu".

Mungkin maksud dari ketidakkekalan dalam hal ini, yaitu posisi kaisar laut atau Yonko yang tidak abadi dan sebentar lagi akan terganti.

Di One Piece 1030, kita akan melihat bagaimana Big Mom ditumbangkan oleh Law dan Kid.

Selain itu, kita akan melihat kejutan dari Orochi melalui Kanjuro, penampakan Numbers 1, 2, 3 yang bersama Drake dan Apoo, juga Usopp dan para samurai.

Penasaran dengan cerita mereka? Simak spoiler One Piece 1030 berikut:

Spoiler One Piece 1030

Color Spread One Piece 1030 akan menampilkan Brook yang tampak berhati-hati agar tidak menginjak barisan semut yang berjalan seolah-olah sedang mengikuti parade militer.

Cerita One Piece 10390 dimulai di sebuah ruangan kastil Onigashima, di sana X Drake dan Scratchmen Apoo berbicara tanpa ada yang melihat mereka.