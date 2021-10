Chord Gitar dan Lirik Lagu Desember - Efek Rumah Kaca: Mulai dari C, Kunci Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Desember, yang dinyanyikan oleh Efek Rumah Kaca.

Lagu Desember pertama kali dirilis pada 2007 dan tergabung dalam album bertajuk "Efek Rumah Kaca".

Penulis lagu Desember adalah Cholid Mahmud dan Adrian Yunan.

Baca juga: Chord Gitar Lagu TikTok Its Only Me - Kaleb J: Sendiri Ku Berharap, Memberi Kasih Walau Tak Kembali

Chord Gitar dan Lirik Lagu Desember - Efek Rumah Kaca (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Baca juga: Chord Gitar Lagu Ambyar Mak Pyar - Ndarboy Genk: Langkah Tegak Maju Ninggalke Harapan Palsu

Chord Gitar dan Lirik Lagu Desember - Efek Rumah Kaca

Intro: F C F C

C G Am G F Em

slalu ada yang bernyanyi dan bere..legi

Am G

di balik awan hitaaam

F Em Am G F Em

semoga ada yang menerangi sisi gelap ini

Am G F

menanti seperti pelangi

F

se..tia menunggu hujan.. re..da..

F C

a..ku.. selalu suka seha..bis

F

hujan di bulan desem..ber..

Em

di bulan desem..ber...

F Em Am G F Em

slalu ada yang bernyanyi dan bere..legi

Am G

di balik awan hitam

F Em Am G F Em

semoga ada.. yang menerangi sisi gelap ini

Am G F

menanti seperti pelangi...

F

se..tia menunggu hujan.. re..da..

F C

a..ku.. selalu suka seha..bis

F

hujan di bulan desem..ber

Em

di bulan desem..ber

musik: F C

F

sampai nanti ketika

C

hujan tak lagi meneteskan

F

dekap menetas luka sampai hujan

C

memulihkan lukaa

F C

a..ku selalu suka seha..bis

F

hujan di bulan desem..ber..

Em

di bulan desem..ber..

F C

karna aku selalu suka seha..bis

F

hujan di bulan desem..ber..

Em

di bulan desem..ber..

G F

seperti pelangi se..tia menunggu hujan re..da..

Baca juga: Chord Lagu Pergilah Kasih - Chrisye, Kunci Gitar Paling Mudah Dimainkan

(Tribunnews.com)

Berita lainnya seputar Chord Gitar