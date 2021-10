Chord Gitar Lagu Ambyar Mak Pyar - Ndarboy Genk: Langkah Tegak Maju Ninggalke Harapan Palsu

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Ambyar Mak Pyar dalam artikel berikut ini.

Lagu Ambyar Mak Pyar dinyanyikan oleh Ndarboy Genk.

Video musiknya pertama kali dirilis pada 8 September 2021 di kanal YouTube Ndarboy Genk.

Hingga Jumat (29/10/2021), klip tersebut telah ditonton lebih dari 6,2 juta kali.

Kini lagu Ambyar Mak Pyar viral di TikTok dengan kutipan lirik: ambyar mak pyar balik kanan bubar jalan, langkah tegak maju ninggalke harapan palsu.

Chord Gitar Lagu Ambyar Mak Pyar - Ndarboy Genk:

F G Em Am

Ambyar mak pyar, balik kanan bubar jalan



Dm G C

Langkah tegak maju ninggalke harapan palsu

F G Em Am

Durung nembak wes ditolak

Dm G C

Atiku wes ikhlas mbok gawe babak bundhas

Verse 1:

C C F

Aku Cemburu, Weruh kowe mlaku ro kancaku..



Dm G C

Nangging aku sadar dudu sopo-sopomu..

C C

Rong dino rong wengi, Durung mbok balesi

C Dm-Em-F Dm G C Gm C

Chat ngucapke selamat pagi, Kowe bales ojo ganggu lagi ro pacarku

Reff:

F G Em Am

Ambyar mak pyar, balik kanan bubar jalan



Dm G C

Langkah tegak maju ninggalke harapan palsu

F G Em Am

Durung nembak wes ditolak

Dm G C

Atiku wes ikhlas mbok gawe babak bundhas

Verse 2:

C C F

Rasah dipeksake



Dm G C

mikir kowe malah edan dewe

C C

mergo aku sadar koe wes ono seng ndue senajan loro ati, kudu dinikmati

C Dm-Em-F C

Ora perlu ditangisi, putar gelas lagi

Reff:

F G Em Am

Ambyar mak pyar, balik kanan bubar jalan



Dm G C

Langkah tegak maju ninggalke harapan palsu

F G Em Am

Durung nembak wes ditolak

Dm G C

Atiku wes ikhlas mbok gawe babak bundhas

Insturment:

F G Em Am

Ambyar mak pyar, balik kanan bubar jalan



Dm G C

Langkah tegak maju ninggalke harapan palsu

F G Em Am

Durung nembak wes ditolak

Dm G C

Atiku wes ikhlas mbok gawe babak bundhas

F G Em Am

Ambyar mak pyar, balik kanan bubar jalan

Dm G C



Langkah tegak maju ninggalke harapan palsu

F G Em Am

Durung nembak wes ditolak

Dm G C

Atiku wes ikhlas mbok gawe babak bundhas

Video Klip Lagu Lagu Ambyar Mak Pyar - Ndarboy Genk:

