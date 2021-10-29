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Chord Gitar Lagu TikTok It's Only Me - Kaleb J: Sendiri Ku Berharap, Memberi Kasih Walau Tak Kembali
Berikut kunci gitar paling mudah lagu yang viral di TikTok yakni It's Only Me dari Kaleb J, lengkap dengan lirik.
Instagram @kalebjonath
Berikut kunci gitar paling mudah lagu yang viral di TikTok yakni It's Only Me dari Kaleb J, lengkap dengan lirik.
TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar paling mudah lagu dari Kaleb J berjudul It's Only Me.
Lagu It's Only Me dipopulerkan oleh musisi Kaleb Jonath, atau lebih dikenal dengan Kaleb J.
Diketahui lagu tersebut dirilis pada 2020 dan sempat viral di aplikasi TikTok.
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Chord gitar dan lirik lagu It's Only Me - Kaleb J:
[Intro] B G#m E [Verse] B G#m Selama ini E Ribuan Hari kudekat denganmu B G#m E Lewati berbagai hal, ku ada di sisi mu B E C#m F# Tanpa kau tahu perasaan ku padamu E D#m C#m Sendiri ku berharap D#m F# B Memberi kasih walau tak kembali [Chorus] G#m E I maybe not yours and you're not mine D#m D# G#m But I’ll be there for you when you need me E It is only me C#m Believe me girl, it's only me G#m F# Yeah, it's only me! B G#m E I will always be the one who pull you up D# G#m When everybody push you down E And it's only me C#m Believe me girl, it's only me! F# Yeah it's only me G#m F#m C#m F# [Verse 2] B G#m E C#m Sekali pun, kau tak pernah perdulikan rasa ku B G#m E F# Ku takkan acuhkan dirimu D#m B E Tapi kuharap C#m F# Suatu saat nanti kau tahu E D#m Sendiri ku berharap E D#m Memberi kasih F# B walau tak kembali [Chorus] G#m E I maybe not yours and you're not mine F#m D# G#m But I’ll be there for you when you need me E It is only me C#m Believe me girl, it's only me G#m F# Yeah, it's only me! B G#m E I will always be the one who pull you up D#m D# G#m When everybody push you down E And it's only me C#m Believe me girl, it's only me! F# G Yeah it's only me [Bridge] D Aku memang bukan F Em D Rasa yang kau mau G D Namun ku kan slalu ada Gm A Untukmu D Bm .... Untukmu
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(Tribunnews.com)
Penulis: Febia Rosada Fitrianum
Editor: Daryono
Sumber: TribunSolo.com
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