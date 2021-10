Chord Gitar dan Lirik Lagu Panah Asmara - Afgan, Viral di TikTok: Melepas Panah Asmara

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar lagu berjudul Panah Asmara dari Afgan dalam artikel berikut ini.

Lagu Panah Asmara kembali dipopulerkan oleh musisi muda Tanah Air, Afgansyah Reza.

Musisi legendaris Chrisye pernah membawakan lagu ciptaan Tohpati ini di 2004, lalu.

Sementara itu, lagu Panah Asmara versi Afgan dirilis 2010 dan kini kembali viral di aplikasi TikTok.

Chord gitar dan lirik lagu Panah Asmara - Afgan:

Fm A# Gm C#m Fm A# D#



D# G# G C# C Fm A# Gm

Berdebar rasa di dada setiap kau tatap mataku

C#m Fm A# D#

Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu

G# G C# C Fm A# Gm

Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku

C#m Fm

Hanya kau yang membuatku begini

A# D#

Melepas panah asmara



[chorus]

G# A# Gm Cm

Sudah katakan cinta sudah kubilang sayang

Fm Gm G#m A#

Namun kau hanya diam tersenyum kepadaku

G# A# Gm Cm

Kau buat aku bimbang kau buat aku gelisah

Fm Gm G# A# C# D D#

Ingin rasanya kau jadi milikku



G# G C# C Fm A# Gm

Ku akan setia menunggu satu kata yang terucap

C#m Fm A# D#

Dari isi hati sanubarimu yang membuatku bahagia

G# G C# C Fm A# Gm

Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku

C#m Fm

Hanya kau yang membuatku begini

A# D#

Melepas panah asmara



[chorus]

G# A# Gm Cm

Sudah katakan cinta sudah kubilang sayang

Fm Gm G#m A#

Namun kau hanya diam tersenyum kepadaku

G# A# Gm Cm

Kau buat aku bimbang kau buat aku gelisah

Fm Gm G# A# C# D D#

Ingin rasanya kau jadi milikku





D#

Panah asmara panah asmara panah asmara

D#

Panah asmara panah asmara panah asmara

D#

Panah asmara panah asmara panah asmara

D#

Panah asmara panah asmara panah asmara



[solo] Fm A# Gm Cm Fm A# D#



[chorus]

G# A# Gm Cm

Sudah katakan cinta sudah kubilang sayang

Fm Gm G#m A#

Namun kau hanya diam tersenyum kepadaku

G# A# Gm Cm

Kau buat aku bimbang kau buat aku gelisah

Fm Gm G# A# C# D D#

Ingin rasanya kau jadi milikku



G# A# Gm Cm

Kau buat aku bimbang kau buat aku gelisah

Fm Gm G# A# Fm Gm G# C# C

Ingin rasanya kau jadi milikku

Fm Gm G# A#

Ingin rasanya kau jadi milikku



D#

Panah asmara panah asmara panah asmara

D#

Panah asmara panah asmara

