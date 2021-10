Chord Gitar dan Lirik Lagu Di Udara - Efek Rumah Kaca: Aku Sering Diancam, Juga Teror Mencekam

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Di Udara, yang dipopulerkan oleh salah satu band indie, yakni Efek Rumah Kaca.

Lagu Di Udara dirilis pada 2007.

Lagu ini tergabung dalam album bertajuk "Efek Rumah Kaca".

Genre dari lagu tersebut adalah pop.

Efek Rumah Kaca. (Tribunnews/Herudin)

Chord Gitar dan Lirik Lagu Di Udara - Efek Rumah Kaca

Am F

Aku sering diancam

Am F

juga teror mencekam

Am F

Kerap ku disingkirkan

Am F

sampai di mana kapan

Am

Ku bisa tenggelam di lautan

F

Aku bisa diracun di udara

Am F

Aku bisa terbunuh di trotoar jalan

[chorus]

F C G Am

tapi aku tak pernah mati

F Em Am

Tak akan berhenti

[intro] Am F 2x



Am F

Aku sering diancam

Am F

juga teror mencekam

Am

Ku bisa dibuat menderita

F

Aku bisa dibuat tak bernyawa

Am F

di kursi-listrikkan ataupun ditikam

F C G Am

Tapi aku tak pernah mati

F Em Am

Tak akan berhenti

F C G Am

tapi aku tak pernah mati

F Em Am

Tak akan berhenti

[intro] Am F 2x

Am

Ku bisa dibuat menderita

F

Aku bisa dibuat tak bernyawa

Am F

di kursi-listrikkan ataupun ditikam

Am

Ku bisa tenggelam di lautan

F

Aku bisa diracun di udara

Am F

Aku bisa terbunuh di trotoar jalan

[chorus]

F C G Am

tapi aku tak pernah mati

F Em Am

Tak akan berhenti

