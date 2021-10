Chord Gitar Satu Bintang - Antique: Mungkin Hanya Ada Satu Bintang yang Dapat Menghiasi Hatimu

TRIBUNNEWS.COM- Simak chord gitar dan lirik lagu Satu Bintang yang dipopulerkan oleh grup band, Antique.

Lagu Satu Bintang pertama kali dirilis pada tahun 2008.

Lagu ini termuat dalam album Antique dengan judul sama.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Satu Bintang - Antique

Intro: C G Am G F F 2x



C G Am G F

Kau selalu mempermainkan hatiku

C G Am G F

hingga membuat diriku merasa tertipu

Dm G

ooh... kau pun harus mengerti

Dm G

semua cinta yang kumiliki

Reff:

C Em

mungkin hanya ada satu bintang

Am G F

yang dapat menghiasi hatimu

Dm A/C#m

dan jangan pernah engkau siakan

C Bm G G7

seseorang yang ada di hatimu

C Em

pastikan hanya ada satu bintang

Am G F

yang slalu menyinari jalanmu

Dm A/C#m

hingga akhirnya kau sadari

C Bm G G7

dirikulah yang ada di hatimu

[interlude] Am Em F Dm G

Dm G

ooh... kau pun harus mengerti

Dm G

semua cinta yang kumiliki

Kembali ke Reff

(Tribunnews.com)