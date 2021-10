Chord Gitar dan Lirik Lagu Ambyar Mak Pyar - Ndarboy Genk, Viral di TikTok: Balik Kanan Bubar Jalan

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar lagu Ndarboy Genk berjudul Ambyar Mak Pyar dalam artikel berikut.

Lagu Ambyar Mak Pyar dibawakan oleh grup musik Ndarboy Genk.

Diketahui, lagu tersebut baru dirilis pada awal September 2021, kemarin.

Meski begitu lagu Ambyar Mak Pyar tengah ramai di aplikasi TikTok.

Chord gitar dan lirik lagu Ambyar Mak Pyar - Ndarboy Genk:

[Reff Intro:] C D ambyar mak pyar.. Bm Em balik kanan bubar jalan.. Am D langkah tegak maju ninggalke G harapan palsu.. C D du..rung nembak.. Bm Em wes.. ditolak.. Am D atiku wes ikhlas.. G D/F# G mbok gawe babak bundas.. [Intro:] G [Verse I:] G aku cemburu.. G C weroh kowe mlaku.. ro kancaku.. Am D nanging aku sadar dudu G D C Bm Am sopo-sopomu.. G rong dino rong wengi.. G durung mbok balesi G Am Bm C chat ngu cap ke selamat pagi.. Am D kowe mbales ojo ngganggu.. G Dm G lagi ro pacarku.. [Reff :] C D ambyar mak pyar.. Bm Em balik kanan bubar jalan.. Am D langkah tegak maju ninggalke G Dm G harapan palsu.. C D du..rung nembak.. Bm Em wes.. ditolak.. Am D atiku wes ikhlas.. G D/F# D/F# G mbok gawe ba bak bundas.. G ra sah dipeksakke.. G C mikir kowe malah edan dewe Am D mergo aku sadar kowe G D C Bm Am wes ono sing nduwe.. G senajan loro ati.. G kudu dinikmati G Am Bm C D o ra perlu ditangisi.. G putar gelas lagi.. [Reff :] C D ambyar mak pyar.. Bm Em balik kanan bubar jalan.. Am D langkah tegak maju ninggalke G Dm G harapan palsu.. C D du..rung nembak.. Bm Em wes.. ditolak.. Am D atiku wes ikhlas.. G D/F# D/F# G mbok gawe ba bak bundas.. [Interlude:] Em Am D G Em Am D Am D Bm Em F D [Reff :] C D ambyar mak pyar.. Bm Em balik kanan bubar jalan.. Am D langkah tegak maju ninggalke G G G D G harapan palsu.. C D du..rung nembak.. Bm Em wes.. ditolak.. Am D atiku wes ikhlas.. G Dm G mbok gawe babak bundas.. [Ending:] C D ambyar mak pyar.. Bm Em balik kanan bubar jalan.. Am D langkah tegak maju ninggalke G G7 harapan palsu.. C D du..rung nembak.. Bm Em wes.. ditolak.. Am D atiku wes ikhlas.. G D/F# Em mbok gawe babak bundas.. Am D D atiku wes ikhlas.. G G D/F# G mbok gawe ba bak bundas..





(Tribunnews.com)