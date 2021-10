Chord Gitar Lagu Karena Kamu Cuma Satu - Naif, Kunci dari C: Denganmu Semua Air Mata

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu berjudul Karena Kamu Cuma Satu yang dipopulerkan oleh grub band Naif.

Video klip lagu ini telah diunggah di kanal YouTube NAIFband Indonesia pada 22 April 2012.

Hingga Sabtu (30/10/2021), video klip tersebut telah ditonton lebih dari 41 juta kali.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Karena Kamu Cuma Satu - Naif:

[Verse 1]

C G/B Am

kau yang paling setia

C G/B Am

kau yang teristimewa

Dm C G

kau yang aku cinta

Dm C G

cuma engkau saja

C G/B Am

dari semua pria

C G/B Am

aku yang juara

Dm C G

dari semua wanita

Dm C G

kau yang paling sejiwa

[Chorus]

C G/B Am

denganmu semua air mata

Dm C G

menjadi tawa suka ria

Em Am

akankah kau selalu ada

Bb G

menemani dalam suka duka

C G/B Am

denganmu aku bahagia

Dm C G

denganmu semua ceria

Em Am

janganlah kau berpaling dariku

Bb G

karena kamu cuma satu untukku

[Instrumental]

C G/B Am

C G/B Am

[Pre-Chorus]

C G/B Am C G/B Am

kau satu-satunya dan tak ada dua

Dm C G Dm C G

apalagi tiga cuma engkau saja

[Chorus]

C G/B Am

denganmu semua air mata

Dm C G

menjadi tawa suka ria

Em Am

akankah kau selalu ada

Bb G

menemani dalam suka duka

C G/B Am

denganmu aku bahagia

Dm C G

denganmu semua ceria

Em Am

janganlah kau berpaling dariku

Bb G

karena kamu cuma satu untukku

[Solo]

C G/B Am Dm C G

C G/B Am Dm C G

Em Am F

[Pre-Chorus]

C G/B Am C G/B Am

kau satu-satunya dan tak ada dua

Dm C G Dm C G

apalagi tiga cuma engkau saja

[Bridge]

D A/C# Bm

dari semua pria

D A/C# Bm

aku yang juara

Em D A

dari semua wanita

Em D A

kau yang paling sejiwa

[Chorus]

D A/C# Bm

denganmu semua air mata

Em D A

menjadi tawa suka ria

F#m Bm

akankah kau selalu ada

C A

menemani dalam suka duka

D A/C# Bm

denganmu aku bahagia

Em D A

denganmu semua ceria

F#m Bm

janganlah kau berpaling dariku

C A

karena kamu cuma satu untukku

[Outro]

D A/C# Bm Em A

untukku

D A/C# Bm Em A

untukku

D A/C# Bm Em A

untukku

D A/C# Bm Em A D

untukku

