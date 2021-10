Krisdayanti Ungkap Raul Lemos yang Ajak Keluarga Anang Hermansyah dan Halilintar Makan Malam 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Momen kehangatan keluarga kembali dipertontonkan saat The Halilintar, The Lemos dan The Hermansyah makan malam bersama.

Banyak yang menganggap jika ide kumpul keluarga tersebut datang dari Atta Halilintar.

Namun dugaan tersebut salah, Raul Lemos lah yang nyatanya menyatukan keluarganya itu dengan The Hermansyah dan Halilintar dengan menggelar makan malam keluarga.

Baca juga: Keluarga Anang Ashanty dan KD Raul Lemos Kumpul, Gus Miftah: Itu Inisiatif Atta dan Aurel

Baca juga: Doanya Terkabul, Azriel Rekam Momen Keakraban Anang Hermansyah dan Raul Lemos

Sebab kehadiran pria asal Timor Leste itu telah dinanti-nantikan oleh kedua belah pihak keluarga.

"Jadi yang ngajak nih memang pure suamiku, itu karena memang saya sampein ke suami kalau memang mereka (keluarga Hermansyah dan Halilintar) sudah tanya semua," kata Krisdayanti disaat ditemui dikawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini, Sabtu (30/10/2021).

Instagram @azriel_hermansyah (Instagram @azriel_hermansyah)

Sampai-sampai Ashanty terus menerus mempertanyakan suami Krisdayanti sejak syukuran empat bulan kehamilan Aurel Hermansyah.

"Ashanty juga terakhir acara empat bulanan tanya terus gitu, 'Mbak, Pak Raul kapan datang?'," ucap Krisdayanti.

KD sapaan akarabnya itupun bersyukur akhirnya sang suami bisa kembali ke di Indonesia, sehingga momen tersebut langsung dimanfaatkannya untuk kumpul keluarga.

"Alhamdulillah pada bisa (makan keluarga), yaudah kita ketemu, makan. Jadi cair lagi semuanya," tutup KD.

Sebelumnya, Raul Lemos memang jarang terlihat kumpul bersama keluarga dari Anang Hermansyah maupun Atta Halilintar, baik dalam acara lamaran hingga pernikahan putri sambungnya itu.

Pasalnya Raul Lemos kala itu tengah berada di Timor Leste dan tidak dapat kembali ke Indonesia dikarenakan tertahan lockdown.

--