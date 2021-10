Sinopsis Now, We Are Breaking Up, Drama Terbaru Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong, Tayang 12 November

Poster drama Now, We Are Breaking Up. Berikut sinopsis dan daftar pemainnya.

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis drama Now, We Are Breaking Up, beserta daftar pemainnya.

Drama terbaru Song Hye Kyo bersama Jang Ki Yong akan tayang pada 12 November, mendatang.

Now, We Are Breaking Up hadir di saluran televisi SBS dan laman streaming VIU.

Mengutip asianwiki, drama romantis ini disutradarai oleh Lee Gil-Bok.

Sementara naskah ditulis oleh Je In.

Drama Now, We Are Breaking Up menyoroti banyak rasa cinta dan putus cinta.

Sinopsis Drama Now, We Are Breaking Up

Kisah cinta dan perpisahan yang seperti mimpi dialami oleh Ha Young Eun (Song Hye Kyo) dan Yoon Jae Kook (Jang Ki Yong).

Dikisahkan, Ha Young Eun adalah pemimpin tim desain untuk sebuah perusahaan fashion.

Dia seorang yang realis, berhati dingin, dan dia memprioritaskan stabilitas.