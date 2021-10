Chord dan Lirik Lagu Ambyar Mak Pyar - Ndarboy Genk: Langkah Tegak Maju Ninggalke Harapan Palsu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik dari lagu yang berjudul Ambyar Mak Pyar.

Lagu Ambyar Mak Pyar yang dipopulerkan oleh Ndarboy Genk ini tengah viral di aplikasi TikTok.

Chord gitar dan lirik lagu Ambyar Mak Pyar - Ndarboy Genk:

[Reff Intro:] C D ambyar mak pyar.. Bm Em balik kanan bubar jalan.. Am D langkah tegak maju ninggalke G harapan palsu.. C D du..rung nembak.. Bm Em wes.. ditolak.. Am D atiku wes ikhlas.. G D/F# G mbok gawe babak bundas.. [Intro:] G [Verse I:] G aku cemburu.. G C weroh kowe mlaku.. ro kancaku.. Am D nanging aku sadar dudu G D C Bm Am sopo-sopomu.. G rong dino rong wengi.. G durung mbok balesi G Am Bm C chat ngu cap ke selamat pagi.. Am D kowe mbales ojo ngganggu.. G Dm G lagi ro pacarku.. [Reff :] C D ambyar mak pyar.. Bm Em balik kanan bubar jalan.. Am D langkah tegak maju ninggalke G Dm G harapan palsu.. C D du..rung nembak.. Bm Em wes.. ditolak.. Am D atiku wes ikhlas.. G D/F# D/F# G mbok gawe ba bak bundas.. G ra sah dipeksakke.. G C mikir kowe malah edan dewe Am D mergo aku sadar kowe G D C Bm Am wes ono sing nduwe.. G senajan loro ati.. G kudu dinikmati G Am Bm C D o ra perlu ditangisi.. G putar gelas lagi.. [Reff :] C D ambyar mak pyar.. Bm Em balik kanan bubar jalan.. Am D langkah tegak maju ninggalke G Dm G harapan palsu.. C D du..rung nembak.. Bm Em wes.. ditolak.. Am D atiku wes ikhlas.. G D/F# D/F# G mbok gawe ba bak bundas.. [Interlude:] Em Am D G Em Am D Am D Bm Em F D [Reff :] C D ambyar mak pyar.. Bm Em balik kanan bubar jalan.. Am D langkah tegak maju ninggalke G G G D G harapan palsu.. C D du..rung nembak.. Bm Em wes.. ditolak.. Am D atiku wes ikhlas.. G Dm G mbok gawe babak bundas.. [Ending:] C D ambyar mak pyar.. Bm Em balik kanan bubar jalan.. Am D langkah tegak maju ninggalke G G7 harapan palsu.. C D du..rung nembak.. Bm Em wes.. ditolak.. Am D atiku wes ikhlas.. G D/F# Em mbok gawe babak bundas.. Am D D atiku wes ikhlas.. G G D/F# G mbok gawe ba bak bundas..





