Chord Gitar dan Lirik Lagu My Univers - Coldplay feat BTS, Viral di TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu My Univers.

Lagu berjudul My Univers dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Coldplay bersama dengan BTS.

Lagu My Univers dirilis pertama kali pada tahun 2021 oleh Coldplay dan BTS.

Lagu My Univers sempat viral dan menjadi sound populer di TikTok beberapa waktu lalu.

Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu My Univers - Coldplay feat BTS:



[Intro]



G D

You, you are

A

My universe

G D A D

And I just want to put you first

G D

And you, you are

A

My universe

G D A D

And I



[Verse 1]



G D A

In the night, I lie and look up at you

G D A

When the morning comes, I watch you rise

G D A

There's a paradise they couldn't capture

G D A

That bright infinity inside your eyes



[Pre-Chorus]



G D

Maeil bam nege naraga

A

Kkumiran geotdo ijeun chae

G D

Na useumyeo neoreul manna

A

Never ending for ever, baby



[Chorus]



G D

You, you are

A

My universe

G D A D

And I just want to put you first

G D

And you, you are

A

My universe

G D A D

And you make my world light up inside

[Verse 2]

G D A

Eodumi naegen deo pyeonhaesseotji

G D A

Gireojin geurimja sogeseo (Eyes)

G D A

And they said that we can't be together

G D A

Because, because we come from different sides



[Chorus]



G D

You, you are

A

My universe

G D A D

And I just want to put you first

G D

And you, you are

A

My universe

G D A

And you make my world light up inside



[Post-Chorus]



G D A

My universe

G D A

My universe

G D A

My universe

G D A

You make my world light up inside

D

(Make my world light up inside)



[Bridge]



G D A

Naleul balghyeojuneun geon

Neolan salangeulo su nohajin byeol

G D A

Nae ujuui neon

Tto daleun sesangeul mandeuleo juneun geol

G D A

Neoneun nae byeolija naui ujunikka

Jigeum i silyeondo gyeolgugen jamsinikka

G D A

Neoneun eonjekkajina jigeumcheoleom balggeman bichnajwo

Ulineun neoleul ttala i gin bameul sunoheul



[Pre-Chorus]



G D

Neowa hamkke naraga

A

When I'm without you I'm crazy

G D

Ja eoseo nae soneul jaba

A

We are made of each other, baby



[Chorus]



G D

You, you are

A

My universe

G D A D

And I just want to put you first

G D

And you, you are

A

My universe

G D A

And you make my world light up inside

D

(Make my world light up inside)

[Post-Chorus]

G D A

My universe

G D A

My universe

G D A G D A

My universe (You, you are my universe and I...)

(My universe)



[Outro]



G D A

Ayy!

G D A

Ayy!

G D A

Ayy!

G D A

Ayy!

G D A

Ayy!

G D A

Ayy!

