Adele umumkan tracklist di album 30. Ada lagu I Drink Wine hingga Easy On Me.

TRIBUNNEWS.COM - Setelah enam tahun vakum atau 'menghilang' dari dunia musik, Adele comeback dengan album terbarunya berjudul 30.

Penyanyi asal Inggris itu telah umumkan tracklist untuk album terbarunya.

30 merupakan album studio keempat Adele.

Album tersebut akan dirilis pada 19 November, mendatang.

Menjelang perilisan album terbarunya, tracklist 12 lagu terungkap melalui pre-order online dan Apple Music, dibuka dengan Strangers By Nature dan ditutup dengan Love is a Game.

Lagu lainnya ada Woman Like Me, Hold On dan To Be Loved.

Adele juga menggandeng penyanyi Chris Stapleto, untuk lagu Easy On Me.

Berikut tracklist album 30 Adele:

1. Strangers By Nature

2. Easy On Me