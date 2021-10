Kisah di Balik Lagu Easy On Me, Curahan Hati Adele Tentang Perceraiannya

Adele resmi merilis singel terbarunya berjudul Easy On Me pada Jumat (15/10/2021). Simak kisah dibalik lagu tersebut.

TRIBUNNEWS.COM - Lagu terbaru Adele berjudul Easy On Me telah resmi rilis.

Adele merilis single terbarunya beserta video musiknya pada Jumat (15/10/2021).

Setelah tujuh jam perilisan, video musik lagu Easy On Me menduduki nomor 19 trending di YouTube.

Easy On Me akan menjadi single dalam albumnya yang bertajuk "30".

Sebelumnya, penyanyi asal Inggris itu telah merilis tiga albumnya, yakni "19", "21" dan "25".

Ketiga albumnya meraih kesuksesan besar.

Dua lagu Adele yang sangat terkenal yakni "Someone Like You" dan "Hello", di mana dia bercerita tentang perpisahan dan penyesalan.

Dikutip dari BBC, Easy On Me menjelaskan keputusan Adele untuk mengakhiri pernikahannya pada tahun 2019.

Baca juga: Jadi yang Terbaik, Ini Deretan Rekor dan Prestasi Album 21 Adele

Baca juga: Chris Martin Nyanyikan Lagu My Universe untuk Dakota Johnson di Konser Coldplay

Dalam video musik yang digarap oleh sutradara Xavier Dolan terlihat transisi dari hitam putih menjadi penuh warna.

Terlihat jelas bahwa video itu menceritakan seorang wanita yang telah mengubah seluruh dunianya, menyadari bahwa dia tidak perlu merasa bersalah karena mengutamakan dirinya sendiri.