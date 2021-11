Agensi Han So Hee Klarifikasi Pernyataan Sang Aktris Mengenai Adegan Ranjang di Drama My Name

Han So Hee. Agensi Han So Hee, 9ATO Entertainment mengklarifikasi pernyataan yang menyebut sang aktris baru tahu ada adegan ranjang di tengah proses syuting

TRIBUNNEWS.COM - Agensi Han So Hee, 9ATO Entertainment mengklarifikasi pernyataan yang menyebut sang aktris baru tahu ada adegan ranjang di tengah proses syuting drama My Name.

9ATO Entertainment merilis pernyataan pada hari Selasa (2/11/2021) untuk menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksud oleh Han So Hee dan demi meluruskan kesalahpahaman.

Dilansir Koreaboo, agensi menyebut adegan itu sebenarnya sudah didiskusikan sejak awal.

Namun rincian adegannya baru disepakati di tengah syuting.

Berikut pernyataan langkap 9ATO Entertainment.

"Halo, ini 9ATO Entertainment.

Kami ingin mengklarifikasi tuduhan bahwa adegan intim diputuskan di tengah syuting serial Netflix My Name tanpa persetujuan sebelumnya.

Kami percaya bahwa mungkin ada beberapa kesalahpahaman tergantung pada interpretasi kata-kata Han So Hee.

Han So Hee mengatakan, 'Saya baru mengetahuinya selama pembuatan film', saat wawancara pada tanggal 20 Oktober.

Han So Hee di drama My Name (Netflix)

Untuk berbagi fakta, kami ingin memberi tahu Anda tentang proses pengambilan keputusan untuk adegan ini.