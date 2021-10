Netflix Lagi Cuan Banget, Film Squid Game Datangkan Untung 40 Kali Lipat

Laporan Reporter Kontan, Lamgiat Siringoringo

TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - Film Squid Game memberikan pemasukan besar bagi produsen Netflix. Mengutip Bloomberg, film dengan sembilan episode ini diperkirakan bernilai hampir US$ 900 juta untuk raksasa streaming itu.

Bloomberg News melaporkan di akhir pekan lalu, mengutip angka-angka dari dokumen internal Netflix. Menariknya, dibandingkan dengan perkiraan kekayaan bersihnya, pertunjukan itu hanya menelan biaya US$ 21,4 juta untuk diproduksi.

Menurut laporan itu, sekitar 132 juta telah menonton setidaknya dua menit pertunjukan dalam 23 hari pertama.

Angka itu memecahkan rekor yang dibuat oleh drama "Bridgerton," yang disiarkan oleh 82 juta akun dalam 28 hari pertama.

Netflix sebelumnya mengumumkan acara itu telah mengumpulkan 111 juta penggemar, tetapi Bloomberg mengatakan angka-angka itu didasarkan pada data yang sedikit lebih tua.

Netflix yang berbasis di Los Gatos, California memperkirakan bahwa 89% orang yang memulai acara menonton lebih dari satu episode, kata kantor berita tersebut, dan 66% dari pemirsa selesai menonton serial tersebut dalam 23 hari pertama.

Netflix menolak mengomentari laporan tersebut.

Seorang pengacara perusahaan mengatakan kepada Bloomberg bahwa tidak pantas untuk mengungkapkan data rahasia yang terkandung dalam dokumen yang telah ditinjau.

Serial ini juga merupakan drama Korea pertama yang merebut posisi teratas di Netflix di Amerika Serikat, dan bahkan telah mendorong minat orang-orang untuk belajar bahasa Korea.

Film thriller sembilan episode, di mana kontestan yang kekurangan uang memainkan permainan masa kanak-kanak dengan konsekuensi mematikan dalam upaya untuk memenangkan 45,6 miliar won (sekitar US$ 38,58 juta), menjadi hit internasional setelah diluncurkan bulan lalu.

Film itu bahkan mendapat komentar positif dari pendiri Amazon Inc, Jeff Bezos.

Miliarder itu menyebut karya itu "mengesankan dan menginspirasi. Sejatinya Bezos merupakan pesaing Netflix sebagai pemilik layanan streaming Amazon Prime Video.

Artikel ini tayang di Kontan dengan judul Netflix untung 40 kali lipat lebih dari film Squid Game