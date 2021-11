Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Milikmu - Dewa 19: Coba Dengarkanlah Sumpahku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Aku Milikmu dari Dewa 19.

Lagu Aku Milikmu masuk dalam album bertajuk Format Masa Depan.

Lagu Dewa 19 ini dirilis pada 1994 silam.

Chord gitar dan lirik lagu Aku Milikmu - Dewa 19:

Intro: G D G D Bm A G D



Song 1:

G D

Terdengar lirih bisikanmu, diantara

G

bayang-bayangmu

D Bm

Terucap kata cinta, yang dulu tersimpan

A G D

Dan tak mau pergi ...



Song 2:

G D G

Sekejap cinta yang terjalin, dari sebuah cerita

D Bm

Yang tak mungkin terlupa, terukir di hati

A G

Dan tak mau pergi ...



Pre-chorus:

Em F#m G A

Mungkinkah kumiliki, cinta seperti ini lagi

Em F#m G A

Jangan biarkan aku, kehilangan dirimu



Reff:

D G Bm

Coba dengarkanlah sumpahku (janji suci), dari hati

C

Aku cinta kamu

D G Bm

Jangan dengar kata mereka, yang tak ingin kita satu

C G C G

Yakinkan aku milikmu .. aku milikmu



G D G D



Song 3:

G D G

Jalinan cinta tulus suci, terpadu terikat erat

D Bm

Jangan terpisah lagi, waktu kan menguji

A G

Cinta kita berdua ...



Pre-chorus:

Em F#m G A

Mungkinkah kumiliki, cinta seperti ini lagi

Em F#m G A

Jangan biarkan aku, kehilangan dirimu





Reff:

D G Bm

Coba dengarkanlah sumpahku (janji suci), dari hati

C

Aku cinta kamu

D G Bm

Jangan dengar kata mereka, yang tak ingin kita satu

C G C G

Yakinkan aku milikmu .. aku milikmu



Music:

G D G D Bm A G



Pre-chorus:

Em F#m G A

Mungkinkah kumiliki, cinta seperti ini lagi

Em F#m G A

Jangan biarkan aku, kehilangan dirimu



Reff:

D G Bm

Coba dengarkanlah sumpahku (janji suci), dari hati

C

Aku cinta kamu

D G Bm

Jangan dengar kata mereka, yang tak ingin kita satu

C G C G

Yakinkan aku milikmu .. aku milikmu



D G Bm

Coba dengarkanlah sumpahku (janji suci), dari hati

C

Aku cinta kamu

D G Bm

Jangan dengar kata mereka, yang tak ingin kita satu

C G C G G D G D .......

Yakinkan aku milikmu .. aku milikmu

