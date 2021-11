Chord Gitar Cinta Tak Harus Memiliki - ST12: Jangan Bersedih dengan Keadaan Ini

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Cinta Tak Harus Memiliki yang dinyanyikan oleh ST12.

Lagu ini dirilis pada tahun 2011.

Lagu Cinta Tak Harus Memiliki termasuk dalam single album bertajuk The Best of ST12.

Musik video Cinta Tak Harus Memiliki telah ditonton lebih dari 29 juta kali di YouTube hingga Rabu (3/11/2021).

Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Tak Harus Memiliki - ST12:

[Intro] C Em G A Dm F G..

C Em

Cinta memang tak selamanya bisa indah

G A Dm

Cinta juga bisa berubah menjadi sakit

Fm C

Begitu yang kurasakan kini

Dm G

Perih hatiku, tinggal kehancuran

C

Tak pernah terbayangkan

Em

Dan tak pernah terpikirkan

G A Dm

Cintamu dan cintaku akan berpisah

Fm C

Namun harus kurelakan itu

Dm G

Untuk hidupmu, agar lebih baik

[Chorus]

F G

Maafkan aku setulus hatimu

C G Am

Kepergian diriku itu bukan keinginanku

Dm G

Terima saja dengan pilihan yang lain

C C7

Dari orang tuamu

F G

Jangan bersedih dengan keadaan ini

C G Am

Jika kamu menangis aku juga ikut menangis

Dm G

Terima saja semua ini kulakukan

C

Untukmu

[Int] C Em G A Dm F G

F G

Maafkan aku setulus hatimu

C G Am

Kepergian diriku itu bukan keinginanku

Dm G

Terima saja dengan pilihan yang lain

C C7

Dari orang tuamu

F G

Jangan bersedih dengan keadaan ini

C G Am

Jika kamu menangis aku juga ikut menangis

Dm G

Terima saja semua ini kulakukan

C

Demi kebaikanmu..ohh

F G

Jangan bersedih dengan keadaan ini

C G Am

Jika kamu menangis aku juga ikut menangis

Dm G

Terima saja semua ini kulakukan

Dm G

Terima saja semua ini kulakukan

F C F G C

Untukmu..

