Lirik Lagu dan Chord Gitar Terlukis Indah - Rizky Febian & Ziva Magnolya: Semua Rasa Ini Padamu

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar lagu Terlukis Indah dalam artikel ini.

Lagu Terlukis Indah dipopulerkan oleh musisi muda Rizky Febian yang berduet dengan Ziva Magnolya.

Diketahui lagu berjudul Terlukis Indah telah dirilis pada awal Juli 2021, kemarin.

Lagu karya Ziva Magnolya dan Rizky Febian itu hingga kini masih viral di TikTok.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Ambyar Mak Pyar - Ndarboy Genk, Viral di TikTok: Balik Kanan Bubar Jalan

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Reckless - Madison Beer, Viral di TikTok: I Guess My Friends Were Right

Chord gitar dan lirik lagu Terlukis Indah - Rizky Febian & Ziva Magnolya:

[Intro] E Bm A D E Bm A D [Verse 1] E Bm ...Semenjak pertama A ku jumpa dengannya D Ada rasa yang berbeda E Bm A ...Kutatap wajahmu tanpa ragu-ragu... D Kumulai tersipu... [Pre-Chorus] A G#m Oh..... inilah F#m E cinta pertama bagi diri ini... A G#m C#m ...Takkan ada yang bisa mengganti F#m G#m C#m Am B Semua rasa ini padamu... [Chorus] E Bm A Ku..mulai merasakan rasa cinta D E Cinta yang tumbuh di setiap saat Bm A Kulukis sebuah kisah yang nyata D Agar semua tak berakhir [Interlude] C Bm [Verse 2] E Bm A ...Kini kita bersama dan mulai semuanya D A Dan yakinkan hati kita berdua [Pre-Chorus] A G#m Oh..... inilah F#m E cinta pertama bagi diri ini... A G#m C#m ...Takkan ada yang bisa mengganti F#m G#m C#m Am B Semua rasa ini padamu... [Chorus] E Bm A Ku..mulai merasakan rasa cinta D E Cinta yang tumbuh di setiap saat Bm A Kulukis sebuah kisah yang nyata D Agar semua tak berakhir E Bm A Ku..mulai merasakan rasa cinta D E Cinta yang tumbuh di setiap saat Bm A Kulukis sebuah kisah yang nyata D Agar semua tak berakhir [Bridge] A G# ...Ku yakin kau tahu C#m Bahwa kau segalanya... F# Ku pun merasa F#m G#m A (Berjanjilah) F#m G#m A Berjanjilah diriku F#m G#m A ('Tuk selamanya) F#m G#m Am B Selamanya..... [Post-Chorus] E Bm A Ku..mulai merasakan rasa cinta D E Cinta yang tumbuh di setiap saat Bm A Kulukis sebuah kisah yang nyata D Agar semua tak berakhir [Outro] E Semua kisah terlukis indah Bm A Kau dan aku akan selalu menyatu D (Dan yakinkan hati kita berdua) E Semua kisah terlukis indah Bm A Kau dan aku akan selalu menyatu D E Dan yakinkan hati kita berdua ........

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Sanctuary - Joji, Viral di TikTok: Ill Give You Something So Real

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Panah Asmara - Afgan, Viral di TikTok: Melepas Panah Asmara

(Tribunnews.com)