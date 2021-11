Chord Gitar dan Lirik Berlari Tanpa Kaki - GAC, Kunci Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Berlari Tanpa Kaki, yang dipopulerkan oleh Gamaliel Audrey Cantika (GAC)

Berlari Tanpa Kaki dirilis pada 2016.

Lagu Berlari Tanpa Kaki tergabung dalam album bertajuk OST Cek Toko Sebelah.

Berlari Tanpa Kaki diciptakan oleh Mikha Angelo dan Reuben Nathaniel dari band TheOvertunes.

Chord Gitar dan Lirik Berlari Tanpa Kaki - GAC

Chord Gitar dan Lirik Berlari Tanpa Kaki - GAC

**

G C G

Setelah begitu lama

G C#m C

tersisa air mata

Em D/F# G Bm C G

Banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan

G C G

Masa-masa yang indah

G C#m C

masa-masa kita bersama

C D Em G Bm D C

Perasaan mendalam yang takkan pernah reda

*

D Em D/F# G Bm C

Uuh maafkan aku tak pernah mendengar

D Em G Bm C D Em

Maafkan aku tak pernah melihatmu pergi

C D

Ku ingin kau di sini

* Reff

G

Tegar... Ku kan mencoba melewatinya

Em

Lepas... Lepaskan semua yang sudah berlalu

C

Tapi tanpa dirimu tak mungkin

D

ku terus berlari tanpa kaki

-

G C G

Waktu terus berjalan

G C#m C

tapi tak henti ku berharap

C D Em G Bm D C

Melihat senyumanmu walau sedetik saja

*

D Em D/F# G Bm C

Uuh maafkan aku tak pernah mendengar

D Em G Bm C D Em

Maafkan aku tak pernah melihatmu pergi

C D

Ku ingin kau di sini

G

Tegar... Ku kan mencoba melewatinya

Em

Lepas... Lepaskan semua yang sudah berlalu

C

Tapi tanpa dirimu tak mungkin

D

ku terus berlari tanpa kaki

G

Erat ku kan bertahan janjiku

Em

Tetap ada untukmu sampai selamanya

C

Tapi tanpa dirimu tak mungkin

D

ku terus berlari tanpa kaki

*

C D Em

Oh semakin ku coba tuk lupakan

C D Em

semakin terbayang ragu tanpa kamu

C D Em F Em

Ku tahu kau tak mungkin kembali

C D

ku ingin kau di sini

#

G C#m

* Reff

G

Tegar... Ku kan mencoba melewatinya

Em

Lepas... Lepaskan semua yang sudah berlalu

C

Tapi tanpa dirimu tak mungkin

D

ku terus berlari tanpa kaki

G

Erat ku kan bertahan janjiku

Em

Tetap ada untukmu sampai selamanya

C

Tapi tanpa dirimu tak mungkin

D

ku terus berlari tanpa kaki

* End

G

