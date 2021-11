Spoiler One Piece 1031: CP0 Cegat Robin dan Brook, Sanji Serang Wanita karena Kekuatan Germa?

Kru Bajak Laut Topi Jerami Sanji - Spoiler One Piece 1031 telah dirilis. One Piece 1031 akan menceritakan CP0 yang telah menemukan Robin dan Brook, hingga Sanji yeng menyerang wanita.

TRIBUNNEWS.COM - Spoiler manga One Piece chapter 1031 dari Redon telah diunggah di Reddit.

One Piece 1031 diberi judul The Warrior of Science, atau dalam bahasa Indonesia bermakna Kesatria Ilmu Pengetahuan.

Di sampul Jump kita akan melihat Luffy, Yamato dan Momonosuke dalam bentuk naga dewasa.

Di sampul Color Spread-nya, ada Sanji dalam beberapa karakter, Zoro dan Bepo tampil di bagian depan dengan tubuh penuh.

Kemudian kita akan melihat wajah Marco, Killer, Katakuri, King, Ben Beckman, Silvers Rayleigh, Sabo, dan Shiliew, di latar belakang.

Chapter terbaru arc Wano yang akan datang dimulai dengan lanjutan pertarungan antara Law dan Kid melawan Big Mom.

Terdapat penjelasan yang mengatakan bahwa teknik kebangkitan atau awakening buah iblis adalah sebuah anugerah.

Selanjutnya, kita akan melihat percakapan antara Law dan Kid mengenai jalannya pertarungan.

Law bertanya pada Kid berapa banyak daya magnet yang bisa dia ciptakan, tetapi Kid tidak menanggapi pertanyaan itu.

Sementara itu, Big Mom ternyata masih bisa bertahan meski mendapat serangan teknik awakening Law dan Kid.