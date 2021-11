Chord Gitar Yang Terlupakan - Iwan Fals, Denting Piano Kala Jemari Menari

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Yang Terlupakan dari Iwan Fals.

Lagu Yang Terlupakan ini merupakan salah satu lagu Iwan Fals yang paling hits.

Versi terbaru dari lagu ini adalah yang dibawakan Iwan Fals bersama Noah Band.

Berikut Chord Gitar Yang Terlupakan - Iwan Fals

[Intro] C G Am -G

C G Am Em F Fm -G

C G Am G

Denting piano kala jemari menari

F C Dm F

Nada merambat pelan di kesunyian malam

Fm C

Saat datang rintik hujan

G Am

Bersama sebuah bayang

F G C

Yang pernah terlupakan...

[Intro] C G Am -G 2x

(*)

C G Am G

Hati kecil berbisik, untuk kembali padanya

F C

Seribu kata menggoda

Dm F

Seribu sesal di depan mata

Fm C G Am

Seperti menjelma waktu aku tertawa

F G C

Kala memberimu dosa

...G Am G

C G Am G

Oh...maafkanlah

C G F G

Oh...maafkanlah

[Reff]

C Em

Rasa sesal di dasar hati

F G

Diam tak mau pergi

C Em F G

Haruskah aku lari dari kenyataan ini

F Fm C Bm Am

Pernah ku mencoba tuk sembunyi

F G C

Namun senyummu tetap mengikuti

[Interlude] Em Am G F Em Dm G

C Em Am G F Em Dm F G

Kembali ke [*] [Reff]

(Tribunnews.com)

