Chord Betapa - Sheila On 7: Tolong Bantu Aku Melewati Semua

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Betapa, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Betapa ini termuat di album yang bertajuk Menentukan Arah, dirilis pada 2008 silam.

Lirik lagu Betapa ini menceritakan tentang seseorang yang baru saja mengalami kandas hubungan asmara.

Berikut chord Betapa dari Sheila On 7

[intro] C#m B-E 2x



E C#m

seminggu setelah kau pergi

A E B

teman silih berganti menghiburku

E C#m

berkata semua teratasi

A E B

kan terus sembunyi di balik senyum palsu



A A

ku dengar dirimu tak sendiri lagi



C#m A E B

betapa hancurnya

C#m A E B

hati jiwaku



[intro] C#m B-E 2x



E C#m

setahun setelah kau pergi

A E B

ku masih sembunyi di balik senyum palsu



A A

ku dengar dirimu tak sendiri lagi



C#m A E B

betapa hancurnya

C#m A E B

hati jiwaku

C#m A E B

betapa hancurnya

A F#m

haaa.. na na na na naaa



[interlude] C#m B-E 2x



A B C#m B A

tolong bantu aku melewati semua, uuu

