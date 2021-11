Daftar Lengkap Nominasi Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021, Voting Dibuka Mulai Hari Ini

TRIBUNNEWS.COM - Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021 secara resmi telah mengumumkan daftar nominasinya.

MAMA merupakan acara penghargaan musik Korea Selatan yang diselenggarakan setiap tahun oleh perusahaan hiburan CJ ENM.

Pada Rabu (3/11/2021), Mnet telah mengumumkan daftar artis yang masuk dalam nominasi MAMA 2021.

Dikutip dari Soompi, gelaran penghargaan ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Desember 2021 pukul 18.00 waktu Korea Selatan.

Baca juga: CJ ENM Ungkap Wanna One Kemungkinan Akan Reuni di MAMA 2021

Baca juga: 8 Drama Korea Tayang November 2021: Now, We Are Breaking Up hingga School 2021

Tidak seperti tahun sebelumnya, voting penggemar tidak menjadi kriteria penentuan pemenang penghargaan sejumlah kategori, yakni Artist of the Year, Song of the Year, dan Album of the Year.

Namun, pemenang Worldwide Icon of the Year dan Worldwide Fans' Choice Top 10 masih akan ditentukan sepenuhnya melalui voting penggemar.

Kriteria pemenang final adalah sebagai berikut:

1. Artist of the Year dan Artist Category Awards: 40 persen penilaian juri, 20 persen kinerja digital, 20 persen penjualan album fisik, 10 persen video musik, 10 persen platform musik global.

2. Song of the Year dan Song Genre Category Awards: 40 persen penilaian juri, 30 persen penampilan digital, 10 persen penjualan album fisik, 10 persen video musik, 10 persen platform musik global.

3. Album of the Year: 40 persen evaluasi juri, 10 persen peraihan digital, 40 persen penjualan album, 10 persen platform musik global.