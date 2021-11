8 Drama Korea Tayang November 2021: Now, We Are Breaking Up hingga School 2021

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini daftar drama Korea yang tayang November 2021.

Berbagai genre drama siap hadir di layar kaca di bulan November ini.

Pada 5 November akan tayang drama thriller berjudul Happiness.

Kemudian ada drama Now, We Are Breaking Up, dibintangi Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong.

Selain itu, tayang drama School 2021 yang tayang mulai 17 November mendatang.

Baca juga: Jaehyun NCT akan Bintangi Drama Remake Film Bungee Jumping of Their Own

Baca juga: Penampilan Sehun EXO Jadi Karyawan Baru dalam Drama Now, We Are Breaking Up

Drama Korea Tayang November 2021

Berikut ini delapan drama Korea yang dijadwalkan tayang pada November 2021, sebagaimana dilansir dari Soompi:

1. Happiness

Happiness (tvN)

Drama berjudul Happiness akan tayang mulai 5 November 2021.

Drama ini tayang setiap Jumat dan Sabtu pukul 20:40 waktu Korea Selatan di tvN.