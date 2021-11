Drama Korea Terbaru November 2021: Secret Royal Inspector & Joy Tayang Besok

TRIBUNNEWS.COM - Inilah daftar drama Korea terbaru yang tayang November 2021.

Sederet drama Korea dengan berbagai genre akan hadir di bulan ini.

Drama Secret Royal Inspector & Joy dibintangi Taecyeon (2PM) dan Kim Hye Yoon akan tayang mulai besok, Senin (8/11/2021).

Kemudian, ada Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong yang akan bermain dalam drama Now, We Are Breaking Up.

Drama Korea November 2021

Berikut ini drama Korea yang dijadwalkan tayang November 2021, sebagaimana dilansir dari Soompi:

1. Secret Royal Inspector & Joy

Secret Royal Inspector Joy (tvN)

Secret Royal Inspector & Joy merupakan drama genre komedi sejarah.

Drama ini akan tayang di tvN mulai 8 November 2021.

Dengan jadwal penayangannya, setiap Senin dan Selasa pukul 22.30 waktu setempat.