Nirina Zubir Tak Menduga Namanya Masuk Nominasi Piala Citra 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perannya sebagai Dina di film Paranoia membuat aktris Nirina Zubir kembali masuk nominasi Piala Citra FFI 2021 dalam kategori Pemeran Utama Wanita Terbaik.

Masuk nominasi tersebut, sempat membuat istri Ernest 'Cokelat' ini tak percaya, lantaran dirinya baru mengetahui setelah diberitahu oleh tim produksi film Paranoia.

"Kaget sih, karena nggak tau (masuk nominasi FFI 2021). Jadi ada satu orang yang supporterku banget tiba-tiba, 'selamat', belum engeh juga tuh. Terus Mbak Mira (Lesmana) sama mas Riri (Riza) juga, 'selamat yaa Nirina', ternyata masuk nominasi, alhamdulillah," kata Nirina Zubir saat ditemui di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Jadi bener-bener unexpected (diluar dugaan) surprise dan seneng," tambahnya.

Menurut Nirina, karakter yang ia perankan di film Paranoia berbeda dari film-film yang dibintangi sebelumnya. Memerankan sosok Dina membuat dirinya lebih tertantang, apalagi film ini bergenre thriller.

"Sebenernya intinya, ada rasa penasaran, ' bisa dapat lagi nggak ya?', karena karakter ini (Dina di film Paranoia) quite challenging karena sangat membuat tertantang banget. Tapi semoga ini menghasilkan, berkesan untuk orang banyak dan apa yang Nirina berikan terasa lah," ujar Nirina.

Baca juga: Menahan Tangis, Nirina Zubir Sebut Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah Tetangga yang Baik

Namun, masuknya kembali ke nominasi Piala Citra, Nirina Zubir hanyalah menganggap itu sebagai bonus, yang terpenting film ini dapat menghibur para penontonnya.

"Tujuan akhirnya sebagai pemain film bukan itu. Itu (penghargaan) bonus. Buat Nirina main film itu liburan karakter karena untuk merasakan sebagai manusia dengan segala macem rasa, kejadian, segala kehidupan, dan dapat memuaskan para penonton lewat akting aku," ungkap Nirina.

Bagi wanita berusia 41 tahun ini apresiasi terbesar dalam keterlibatannya di dunia seni peran adalah respon masyarakat yang menyaksikan setiap peran yang ia mainkan.

Maka dari itu, di luar dari penghargaan yang nantinya mungkin diraih, Nirina berusaha untuk terus memaksimalkan kemampuan aktingnya agar bisa melanjutkan karier sampai waktu yang lebih lama lagi.

"Tujuan utama Nirina adalah bisa diterima oleh khalayak banyak karena Na pengen berada di dunia film ini dalam jangka waktu yang sangat panjang sekali. I wanna here to be a long time," tukas Nirina Zubir.

Dalam kategori Pemeran Utama Wanita Terbaik FFI 2021, Nirina Zubir akan bersaing dengan Arawinda Kirana, Hana Peinantina Malasan, Shenina Syawalita Cinnamon dan Wulan Guritno untuk menjadi yang terbaik di depan juri.