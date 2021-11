Ingin Bahagia, Aurelie Moeremans Akhiri Kisah Cintanya yang Toxic, Langsung Putuskan Pacar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Artis Aurelie Moeremans mendapatkan hal positif pascasyuting film Story of Dinda: Second Chance of Happiness.

Berperan sebagai Dinda yang mengharapkan kebahagiaan, Aurel nyatanya juga mendapat pengaruh baik atas perannya dalam film tersebut ke dunia nyata soal asmaranya.

"Ceritanya satu aku sempat mikir, kok Dinda doang yang bisa bahagia, aku juga pengin bahagia kaya Dinda," kata Aurelie Moeremans saat wawancara eksklusif dengan Tribunnews, Selasa (9/11/2021).

Baca juga: Sempat Canggung Saat Beradu Peran dengan Abimana, Aurelie Moeremans: Ternyata Bikin Nyaman

Baca juga: Beres Syuting Story of Dinda, Aurelie Moeremans Putus dari Pacar

Walaupun berada dalam toxic yang berbeda dalam filmnya, Aurelie merasakan jika hubungannya kala itu sidang tidak baik-baik saja.

"Tapi toxicnya bukan yang luar biasa banget, tapi ya toxic," tutur Aurelie.

Aurelie Moeremans saat ditemui di kawasan Cinere Depok, Kamis (25/10/2018). (Tribunnews.com/Bayu)

Wanita kelahiran Brussel, Belgia ini lantas curhat kepada rekannya, Cantika Abigail soal hubunganya dengan sang kekasih kala itu.

Saat itulah dirinya mendapatkan pencerahan yang meyakinkan jika hubungannya kala itu tengah berada dalam toxic relationship.

"Waktu itu aku lagi diribetin, curhatlah aku sama Cantika Abigail pemeran Nina. Nah pas kita lagi di Tanjung Lesung, curcol," ungkap Aurelie

"Terus habis cerita sama dia yaitu ayo jadi bener lagi kayak 'ini tuh parahloh, ini tuh toxic loh engga baik' terus yaudah akhirnya aku iyaiya," imbuhnya.

Setelahnya, Aurelie membutuhkan waktu lima hari untuk berfikir dan memutuskan hubungannya dengan sang kekasih kala itu.

"Terus engga lama habis syuting aku putusin sih," tutup Aurelie.

--