Pengalaman Rio Dewanto Semasa Sekolah, 3 Kali DO Gara-gara Lakukan Ini ke Guru

Aktor Rio Dewanto ternyata pernah tiga kali drop out (DO) saat duduk di bangku SMA.

TRIBUNNEWS.COM - Siapa yang tidak kenal dengan aktor Rio Dewanto.

Berperan sebagai Jody di film Filosofi Kopi, sosok Rio Dewanto sukses mencuri perhatian publik.

Di balik kesuksesannya, Rio Dewanto ternyata punya pengalaman kurang mengenakan semasa sekolah.

Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal YouTube TonightShowNet, Kamis (11/11/2021).

Rio Dewanto pernah tiga kali drop out alias DO saat duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA).

Salah satu penyebab suami Atiqah Hasiholan ini dikeluarkan dari sekolah adalah melawan gurunya sendiri.

Awalnya pembawa acara Tonight Show Premiere, Vincent membeberkan fakta mengenai kenakalan sang aktor saat sekolah.

Vincent menyebut bahwa Rio Dewanto pernah tiga kali DO semasa SMA dan ketika kuliah pun mengalami hal yang sama.

"Tapi Rio ini anaknya bader banget, gue kira gue udah bader, tapi dia ini ampun-ampunan," ungkap Vincent.

"Saya DO di IKJ dua kali, dia (Rio Dewanto) SMA DO tiga kali, kuliah DO juga," tambahnya.