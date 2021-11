Chord Gitar dan Lirik Seperti Rahim Ibu - Efek Rumah Kaca: Seandainya Negeriku, Serupa Rahim Ibu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Seperti Rahim Ibu, yang dipopulerkan oleh Efek Rumah Kaca.

Efek Rumah Kaca merilis lagu tersebut pada 2016.

Seperti Rahim Ibu tergabung dalam album dengan nama yang sama.

Lagu tersebut merupakan Original Soundtrack (OST) pada program Mata Najwa.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Tenang - Yura Yunita: Tenang-tenang yang Tak Kunjung Datang

Chord Gitar dan Lirik Seperti Rahim Ibu - Efek Rumah Kaca (Tribunnews/Herudin)

Baca juga: Lirik Lagu dan Chord Satru - Denny Caknan ft Happy Asmara: Tulung Percoyo Aku Sayang Awakmu

Chord Gitar dan Lirik Lagu Seperti Rahim Ibu - Efek Rumah Kaca

[Verse]

Fm Ab

Dengarlah,

Db Ab

Nyanyi sunyiku,

Db Fm

Bait risauku,

Bbm G

Rindu terpendamku

C Fm

Menyala dalam hayatku

.

[Verse]

Ab Db

Duka padamu

Ab Fm

Luka padaku,

Bbm G

saling lebur

C Db

Menghalau awan mendung

.

[Chorus]

.

Cm Db

Kemanusiaan itu

Cm Fm

seperti terang pagi

Ab Db

Merekahkan harapan

C

Menepis kabut kelam

.

[Verse]

Fm

Niatkan,

Ab Db

tinju terkepal,

Ab Fm

pekik menebal

Bbm G

Terjang aral

C Db

Pagi pasti terkejar

.

[Chorus]

Cm Db

Seandainya negeriku

Cm Fm

serupa rahim ibu

Ab Db

Merawat kehidupan

C

Menguatkan yang rapuh

.

[Interlude]

Db Cm Db Cm Db

.

[Final Chorus]

Cm Db

Seandainya negeriku

Cm Fm

serupa rahim ibu

Ab Db

Merawat kehidupan

C

Menguatkan yang rapuh

Fm Abm Db

Merawat kehidupan

C

Menguatkan yang rapuh

Db C

Menjadi terang pagi

Db Cm

Menjelma rahim ibu

Db C

Menjadi terang pagi

Db Cm

Menjelma rahim ibu

Baca juga: Chord Gitar Jika - Melly Goeslaw feat Ari Lasso: Jika Teringat Tentang Dikau

(Tribunnews.com)

Berita lainnya seputar chord gitar