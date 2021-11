Chord Segalanya - Sheila On 7: Karna Kau Ku Mampu

Sheila On 7 memeriahkan panggung The 90s Festival yang digelar di Gambir EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (24/11/2019).TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Segalanya, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Segalanya ini termuat di album bertajuk Menentukan Arah, dirilis So7 pada 2008 silam.

Lirik lagu Segalanya ini bercerita tentang kebahagiaan seseorang karena telah dipertemukan dengan seseorang yang menjadi penyelamat di hidupnya.

Berikut chord Segalanya dari Sheila On 7

Intro : C Am Em (3x)

Am G C F

Kegagalan yang aku alami

Am C G Dm

Akan terkubur hari demi hari

Am G C F

Aku mencoba untuk bangkit lagi

Am C G Dm

Dan ku jalani hari demi hari

Intro : C Am Em

Am G C F

Di dalam gelap langkahku terhenti

Am C G Dm

Kau sorot sinar dan menerangiku

Am G C F

Kau tarik tanganku tunjukan jalan keluar

Am C G Dm

Kan ku jalani hari demi hari

G

Beruntunglah aku

Gm

Beruntunglah aku

Reff .

F G C

Karna kau ku mampu

F G Am

Karna kau ku bisa

G Am F Em C

Menghadapi dunia

Dm

Kau segalanya

Dm C Em

Kau segalanya bagiku

Intro : C Am Em (2x)

Am D F G

D Am

semua yang kau berikan

F G

semua yang kau berikan

D Am

semua yang kau berikan

G

Beruntunglah aku...........

Reff .

F G C

Karna kau ku mampu

F G Am

Karna kau ku bisa

G Am F Em C

Menghadapi dunia

Dm

Kau segalanya

Dm C Em

Kau segalanya bagiku

F G C

Karna kau ku mampu

F G Am

Karna kau ku bisa

G Am F Em C

Menghadapi dunia

Dm

Kau segalanya

Dm C Em

Kau segalanya bagiku

